«Пусть хулиганит»: Киркоров впервые прокомментировал скандальные видео дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал поведение своей повзрослевшей дочери Аллы-Виктории. В этом году девочка показала себя бунтаркой – записывала видео с пародиями на отца, резко отвечала подписчикам в Сети и нарушала правила в школе. Оказалось, что исполнитель хита «Зайка моя» про все проделки наследницы знает и не препятствует.

В фестивале «Новая волна» Филипп признался, его дочь растет настоящей артисткой. От своих проделок она «кайфанула», по его словам. И отец за нее счастлив. Больше всего Киркоров доволен тем, что девочка не рвется на сцену, чтобы быть певицей. Он считает, что с его фамилией ей было бы тяжело.

«Да, она хулиганит в школе. Пусть капризничает, хулиганит. Пусть она будет фурией в детстве, а потом станет прекрасная мужняя жена, а может, художница», - цитирует слова певца Telegram-канал «Звездач».

Напомним, что в этом году Алла-Виктория училась в школе в Дубае. Во время экскурсии по кампусу, она сделала сальто в столовой, за что ей сделали замечание. Однако она проигнорировала слова взрослых.

Ранее дочь Филиппа Киркорова раскрыла тайну своего рождения.