«У меня нет мамы»: 12-летняя дочь Филиппа Киркорова раскрыла тайну своего рождения

Певец Филипп Киркоров отправил своих 12-летних детей Аллу-Викторию и Мартина учиться в Дубай, так как в России они столкнулись с травлей из-за скандального поведения звездного отца. В новой школе наследники артиста не только нашли новых друзей, но и стали активно пользоваться соцсетями.

Так, Аллу-Викторию уже можно назвать популярным блогером. Она активно общается с подписчиками и не боится отвечать на самые провокационные вопросы.

Девочка открыто заявила, что знает тайну своего рождения и не стала скрывать, что у нее есть только отец.

«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», - приводит Kp.ru слова Аллы-Виктории.

Кроме того, наследница исполнителя хита «Цвет настроения синий» без стеснения заявила, что отец назвал ее в честь бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой, с которой состоял в официальном браке с 1995 по 2004 год.

«Алла - в честь папиной бывшей, а Виктория - в честь папиной мамы», - поделилась с подписчиками девочка.

Ранее стало известно, что дети Филиппа Киркорова после завершения учебного года в Дубае отправились на отдых в Грецию, где проводят время на вилле певца, стоимость которой составляет почти миллиард рублей. Элитную недвижимость исполнитель приобрел два года назад.