«Пусть и дальше живут там, а их прошлое останется прошлым»: Олег Рой высказался о Пугачевой и Макаревиче*

Писатель Олег Рой высказался об эмигрировавших в Израиль Алле Пугачевой и Андрее Макаревиче* (признан иноагентом на территории РФ). В интервью NEWS.ru литератор пожелал артистам оставаться там, где они живут после отъезда из России.

По словам собеседника издания, творчество артистки и лидера рок-группы «Машина времени» оплачено государством и народом. Именно поэтому россияне имеют право считать их песни своими.

«Песню „Поворот“ Макаревича* я пел, когда ездил на картошку студентом. Государством и народом это оплачено. Так же, как песни Пугачевой», — заявил Олег Рой.

При этом писатель уточнил, что творчество Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича* не имеет ничего общего с их нынешней политической позицией. Олег Рой призвал артистов оставаться в Израиле, но отметил, что их хиты по-прежнему помнят и слушают в России.

«Все эти персонажи, ненавидящие Россию, живут в Израиле, который ежедневно убивает детей. <…> Пусть и дальше живут там, а их прошлое останется прошлым. Только это — наше прошлое», — подчеркнул сценарист.

Олег Рой добавил, что Россия является «добрым государством» и, возможно, спустя какое-то время простит уехавших звезд. Но сам он прощать Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича* не намерен.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль, так же поступил и Андрей Макаревич*. В эмиграции артисты неоднократно критиковали соотечественников. Так, исполнительница хита «Миллион алых роз» называла россиян «холопами» и «рабами». Лидер «Машины времени» же отказался выступать в России.

Ранее звездный стилист Сергей Зверев назвал Аллу Пугачеву своей «музой» и заявил, что певица вернется в Россию: «Никуда она не денется!»

*признан иноагентом на территории РФ