«Она моя муза!»: Сергей Зверев высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Сергей Зверев заявил, что Алла Пугачева вскоре вернется в Россию. Об этом сообщает mk.ru.

Сергей Зверев на днях выступил на Estet Fashion Week. Стилист спел одну из своих песен. После этого Зверев охотно пообщался с журналистами. Представители СМИ отметили, что в недавнем интервью Алла Пугачева не сказала ничего плохого про стилиста. Он же заявил, что певица была его музой и подругой всегда.

«А я никогда о ней тоже не говорил ничего плохого. Она — мой наставник, моя муза. Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Я всегда ей буду благодарен. Кстати, она находится в хорошей форме», — рассказал он.

Зверев предположил, что Пугачева могла бы дать сольный концерт. Кроме того, по словам стилиста, певица может вскоре вернуться в Россию.

«Вернется, конечно. Никуда она не денется!» — добавил он.

