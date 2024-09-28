«Пусть говорят» вернется на экраны спустя два года: Дмитрий Борисов станет ведущим ток-шоу

Ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир Первого канала после двухлетнего перерыва, а его ведущим снова станет журналист Дмитрий Борисов. Об этом сообщает Kp.ru.

После того, как шоу «Пусть говорят» поставили на паузу в 2022 году, Дмитрий Борисов нашел новое место работы — он стал генеральным продюсером компании «Первый канал. Всемирная сеть», а также главным редактором каналов «Дом кино», «Победа», «Музыка Первого» и других. Кроме того, телеведущий запустил новый телеканал о животных «Лапки Live». Журналист также периодически ведет «Эксклюзив» на Первом канале.

Теперь стало известно, что ток-шоу снова появится на ТВ-экранах в обновленной студии спустя два года, а вести его будет Дмитрий Борисов. Сообщается, что темы в «Пусть говорят» будут актуальными, а споры в студии — жаркими.

Напомним, долгие годы «Пусть говорят» ассоциировалось с Андреем Малаховым, который был ведущим шоу с 2001 по 2017 год. Как уточнялось, он решил покинуть программу в связи с понизившимися рейтингами и внутренним конфликтом в команде ток-шоу. По словам самого телеведущего, «выстреливать и держать планку аудитории только на бытовых историях и драмах звезд» было сложно. В 2017 году Андрей Малахов перешел на канал «Россия 1» и стал ведущим и продюсером программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Тогда же Дмитрий Борисов пришел на место коллеги и стал вести «Пусть говорят» на Первом канале.

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