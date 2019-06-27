«Пусть ее расстреляют»: Глызин признался, что пару раз видел Долину доброй

Певец Алексей Глызин прокомментировал замечания продюсера Виктора Дробыша в адрес исполнительницы Ларисы Долиной. Он призвал композитора следить за своей жизнью и добавил, что видел артистку доброй пару раз.

Комментарий музыканта приводит издание «Абзац».

Дробыш обвинял звезду в самоутверждении за счет коллег, а также студентов. Его заявление прозвучало после того, как певица прилюдно отчитала Диму Билана. Глызин заступился за исполнительницу.

«Витя Дробыш лучше пусть следит за своей жизнью. Что он там вякает? Осуждение Витя пусть оставит при себе», - сказал певец.

Он считает, что Долина, будучи преподавателем, вправе критиковать. Тем более что певице доверяют, а это значит, она показывает результат.

«Если кого-то не устраивает – пусть ее увольняют, расстреляют… Лариса Александровна бывает резкой, безусловно, но такой она человек. Иногда, кстати, бывает и доброй. Редко, но случается. По крайней мере, я ее такой видел пару раз», - признался Глызин.

Ранее за Долину заступился бывший муж Илья Спицын. Он усомнился в способностях Дробыша как композитора.