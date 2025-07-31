Экс-супруг Долиной резко ответил Дробышу на обвинения певицы в токсичности

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал токсичной методику по обучению вокалу певицы Ларисы Долиной. По его мнению, жесткость народной артистки мешает по-настоящему раскрыться начинающим исполнителям. На заявление композитора ответил бывший супруг звезды Илья Спицын.

Как пояснил Дробыш, в обучении исполнительница хита «Погода в доме» опирается на метод кнута, который уже давно неактуален. Продюсер считает, что Долина будто специально пытается пристыдить юных вокалистов, чтобы самоутвердиться на их фоне. Он призвал народную артистку стать более доброжелательной и этичной.

Экс-супруг победительницы шоу «Три аккорда» не смог промолчать, услышав заявление Дробыша. Продюсер усомнился в способностях композитора.

«Композиторы — это Стиви Уандер, Майкл Фрэнкс, Джордж Дюк, Леонид Агутин, а также Исаак и Максим Дунаевские. В любом случае, время покажет, кто и чему учит», — сказал Спицын в разговоре с aif.ru.

Ранее Виктор Дробыш объяснил, почему отказался работать с Ольгой Бузовой. Композитор отметил, что «скорее сойдет с ума, чем сможет научить ее петь».