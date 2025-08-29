«Пусть чаще смотрится в зеркало»: Иосиф Пригожин ответил на критику Станислава Садальского в адрес артистов

Российский продюсер Иосиф Пригожин ответил Станиславу Садальскому, ранее раскритиковавшему отечественную эстраду. В беседе с изданием «Абзац» он назвал слова актера о профессиональных и человеческих качествах артистов некорректными.

Недавно Станислав Садальский назвал музыку Николая Баскова «драной попсой», а самого певца «сытым попрошайкой». Высказался актер и в адрес Валерии. Заслуженный артист РСФСР заявил, что исполнительница не может собрать залы и является символом России не для всех.

«Так много специалистов в области критики развелось. Мне все равно, что он говорит. Он талантливейший актер, я его в детстве запомнил по роли Кирпича в фильме “Место встречи изменить нельз”, ничего другого яркого я не знаю. Я бы мог тоже дать ему оценку – актер хорош настолько, насколько хороша его последняя работа», — ответил Пригожин.

Что касается упомянутых Садальским звезд, продюсер отметил, что многим есть чему у них поучиться. По его словам, они являются лицом России, и за них никогда не будет стыдно.

«У Валерии недавно прошли концерты в Чите, Иркутске и других городах, за месяц билетов уже не было. У каждого артиста бывают пики и спады. Но свой след Басков и Валерия, естественно, оставят в истории музыки», — добавил Пригожин.

А самому Садальскому он посоветовал «почаще смотреться в зеркало и оценивать, что стоит за ними».

«Я всегда за здоровую критику, но я против оскорблений», — заключил он.

