«Плюс-минус 10 миллионов»: продюсер Иосиф Пригожин оценил масштаб фестиваля «Новая волна»

Российский продюсер Иосиф Пригожин оценил масштаб проходящего в Казани фестиваля «Новая волна». В разговоре с «Бизнес Онлайн» он назвал примерную стоимость проведения мероприятия — 10 млн долларов.

Пригожин отметил, что событие такого плана требуют огромных затрат, включая логистику, возведение конструкций, оборудование и размещение артистов в отелях.

Но при этом, по словам продюсера, размеры площадки New Wave Hall, на которой проходит мероприятие, не позволяет ожидать большой выручки от зрителей. Основные средства поступают от спонсоров и видеотрансляций.

«Посмотрите, зал-то небольшой, и поэтому выручку большую не сделаешь. А затраты по таким мероприятиям плюс-минус доходят до 10 миллионов долларов», — рассказал продюсер.

При этом, добавил Пригожин, некоторые исполнители не берут денег за участие в таких фестивалях и выступают бесплатно «по дружбе и за эфир».

