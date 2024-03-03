«Пусть будет»: зачем певица Татьяна Буланова заморозила яйцеклетки

Певица Татьяна Буланова в прошлом году обрела личное счастье с супругом Валерием Рудневым, который моложе нее на 19 лет. У мужа артистки нет детей, и она надеется подарить ему наследников. К этому вопросу 54-летняя звезда подошла осмотрительно: исполнительница хита «Ясный мой свет» ранее заморозила яйцеклетки.

Татьяна заморозила яйцеклетки еще до встречи с молодым мужем. К этому ее подтолкнула интуиция. Тем более, хорошая подруга Булановой работает в клинике репродуктивных технологий.

«Тут дело не в том, что кто-то выносит, а в принципе — ребенок, когда родится, за ним же нужно ухаживать, его нужно поднимать. И тут вопрос, насколько к этому должна быть я готова и Валера», — призналась певица в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Отметим, что у Татьяны есть двое сыновей — 30-летний Александр, родившийся в браке с продюсером Николаем Тагриным, и 16-летний Никита, который появился на свет от футболиста и спортивного тренера Владислава Радимова.

Ранее Татьяна Буланова высказалась о большой разнице в возрасте с новым супругом. Она призвала окружающих не завидовать ее семейному счастью.