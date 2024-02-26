«Не надо завидовать»: певица Татьяна Буланова высказалась о разнице в возрасте с мужем

Певица Татьяна Буланова стала гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ, посвященном ее 55-летнему юбилею. Исполнительница хитов «Ясный мой свет», «Старшая сестра» и «Не плачь» в беседе с Лерой Кудрявцевой раскрыла тайны своей личной жизни и высказалась о 19-летней разнице в возрасте с супругом, бизнесменом Валерием Рудневым.

Лера Кудрявцева призналась, что ее удивил тот факт, что Татьяна Буланова «перескакала ее», поскольку разница в возрасте между телеведущей и ее мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, составляет 16 лет.

«Не надо завидовать», — коротко ответила певица.

Певица Анна Семенович, которая также появилась в студии программы «Секрет на миллион», заступилась за подругу. Артистка отметила, что Татьяна Буланова — взрослая женщина, которая вправе сама решать, с кем состоять в отношениях.

Кроме того, Татьяна Буланова призналась, что хотела бы иметь общих детей с супругом. По словам певицы, «в идеале» она хочет сына и дочь.

Напомним, летом 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который моложе нее на 19 лет.

Недавно Татьяна Буланова поделилась подробностями подготовки к празднованию своего 55-летия, которое состоится 6 марта. Торжество запланировано в Санкт-Петербурге в ресторане, который стал свадебным подарком от ее мужа. На мероприятии будут присутствовать родственники и друзья артистки.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова рассказала о бюджете грядущего юбилея.