«Пусть будет так»: Брухунову обвинили в наличии «литературных рабов» для написания постов об искусстве

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что ее обвинили в использовании «литературных рабов», которые якобы пишут ей посты в Интернете. Она назвала это ересью.

В Сети Татьяну довольно часто критикуют, однако пока она к этому не может привыкнуть, поэтому часто отвечает хейтерам. Так, недавно Брухунова пожаловалась на читательницу, которая заподозрила ее во лжи. Подписчица допустила, что у супруги комика есть команда, которая помогает ей писать посты о театре и кино. Смолчать Татьяна не смогла.

«Эта прекрасная дама упрекает меня в том, что у меня есть довольно большой штат сотрудников, литературные рабы, как она выразилась, которые пишут за меня все посты», - недоумевает Брухунова.

Жена Петросяна отметила, что такие обвинения могут быть формой признания. Значит — она пишет очень хорошо. Именно поэтому эта критика Татьяну не задела.

«Если меня уже даже за это хейтят, то это довольно странно. Если так выглядит признание, то окей, я согласна, пусть будет так. Если кроме шуток, то это действительно вызывает скорее, улыбку, потому что с человеком, который мог такую ересь написать, полемизировать не о чем, нет никакого смысла тратить на это свое время», - заявила Брухунова.

Ранее у Татьяны Брухуновой обнаружили новый долг по коммунальным услугам.