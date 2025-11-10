«Пусть будет проклят этот день»: дочь Михаила Задорнова обратилась к отцу в восьмую годовщину его смерти

Сегодня, 10 ноября, исполняется восемь лет со дня смерти известного советского и российского сатирика и писателя Михаила Задорнова. В этот день дочь юмориста, как и каждый год, обратилась к отцу.

В своей соцсети единственная наследница комика Елена вспомнила отца добрым словом, назвав его «мужчиной века», а его кончину невосполнимой потерей. Также Задорнова-младшая опубликовала архивное фото.

«Пусть будет проклят этот день, когда тебя, увы, не стало. И не бросая чью-то тень, скорбить я вовсе не устала… P. S. Люблю тебя, Мужчина Века! Как Папу и как Человека!» — написала дочь артиста.

Поклонники творчества Михаила Николаевича оставили под постом Елены множество комментариев, также вспомнив сатирика и выразив поддержку его дочери. Многие отметили, что ее слова трогают до глубины души. Для подписчиков память о Задорнове останется живой еще на долгие годы.

Ранее мы писали о том, как россияне вспомнили монологи сатирика Михаила Задорного после появления главы МИД России Сергея Лаврова на Аляске в свитере с аббревиатурой СССР.