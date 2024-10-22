«Пусть близкие помогают, а не народ»: Ольга Зарубина отказалась жалеть Глюкозу

Певица Ольга Зарубина отказалась жалеть коллегу Глюкозу, которую задержали в аэропорту и оштрафовали по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Исполнительница назвала артистку «низкопробной девочкой» и посоветовала «не уходить в наркотики».

Комментарий Зарубиной приводит издание «Абзац».

Певица против любой помощи таким людям. Она считает, что поддержка нужна бездомным, а также брошенным детям или больным животным.

«В отношении них можно благотворительностью заниматься, а не жалеть таких вот низкопробных девочек, желающих жить красиво.... Пусть близкие и родные ей помогают, а не народ», – высказалась Зарубина.

Она уверена, что Глюкоза «выросла в счастливой рубашке» и «ходит с короной на голове». Артистка призвала ее заняться благотворительностью «вместо всяких глупостей».

«Деньги надо вкладывать в добрые дела, учиться эмпатии, а не уходить в наркотики», - сказала Зарубина и призвала спуститься на землю.

Ранее продюсер Леся Сазыкина заявила, что Глюкозу «наказали и проучили» за ее поведение. Также, по словам источника, артистка «всегда употребляла».