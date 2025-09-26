«Пусть берет пример»: Анита Цой с помощью солений приобщает Памелу Андресон к русской культуре

Певица Анита Цой решила приобщить к русской культуре американскую звезду и экс-топ-модель Памелу Андерсон и выслала ей ящик соленых огурцов собственной закатки.

После исторической встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске США захлестнула мода на все русское. По некоторым данным, особой популярностью пользуются именно соленья. Как известно, Анита Цой занимается ими на профессиональном уровне, продавая свои заготовки на маркетплейсах.

А недавно выяснилось, что тем же самым занимается и Памела Андерсон. Зарубежная знаменитость ранее представила собственную линейку маринованных огурцов, сделанных якобы по семейному рецепту.

«Я слышала, Памела сейчас тоже наладила производство соленых огурцов, видно, чувствуя, что на них будет ажиотажный спрос. Но разве могут они в Америке правильно посолить или замариновать огурцы? Вот пусть берет пример!» — поделилась Цой в беседе с mk.ru.

Артистка считает, что Андерсон стоит попробовать настоящий российский деликатес. Она напомнила, что получила сертификат «органик», что означает полный отказ от химии при выращивании экологически чистой продукции.

«Плюс у меня огурцы растут прямо на дачном участке, и закатываю я их там же – недавно открыла собственный мини-заводик», — добавила звезда.

Ранее мы писали, что бизнес Аниты Цой по производству элитных консервов задолжал налоговой 264 тысячи рублей.