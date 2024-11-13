«Пусть берет автомат и вместе — на передовую»: Галкину* и Макаревичу* поставили условие для возвращения в РФ

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, как шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) и другие артисты-эмигранты смогут вернуться в Россию. Он отметил, что их простят только после участия в СВО.

По словам Запашного, уехавшие из России звезды должны публично обратиться к жителям Донецка и Горловки и просить у них прощения. Однако не исключено, что люди не смогут забыть то, что они сделали.

«Я спрашивал у пацанов из отряда «Эспаньола»: «Каков шанс, что вы можете простить Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ)?» Они в ответ: «Пусть берет автомат и вместе — на передовую. Если он готов, будем разговаривать», - сообщил Эдгард в беседе с NEWS.ru.

Запашный заявил, что на сегодняшний день каждый человек должен определиться со своей позицией. Он выразил неприязнь к «молчунам», которые не говорят об СВО и «выжидают». По мнению дрессировщика, это самые опасные люди.

Ранее Эдгард Запашный раскритиковал звезд, которые собрались уезжать из США после победы Дональда Трампа.

*(Признан иноагентом на территории РФ)