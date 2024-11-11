Эдгард Запашный раскритиковал западных звезд, которые собрались уезжать из США. Об этом сообщает Абзац.

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал заявления американских знаменитостей, которые начали сообщать об отъезде из страны после победы Дональда Трампа на выборах президента.

По мнению Запашного, он не понимает подобных поступков.

«Сейчас шоу-бизнес настолько сильно интегрирован в политическую жизнь, а знаменитости хотят иметь свой большой вес, что начинают заигрываться на политическом поле. Я уже видел, что якобы Ричард Гир, Том Хэнкс уехали. Я не уверен, что все те, кто заявил о своём намерении, предпримут такие серьёзные шаги», — заявил он.

Дрессировщик добавил, что знаменитости ставят свои интересы выше интересов своих поклонников.

«Это говорит об их непорядочности, их, назовём так, приоритете собственной жизни, поэтому мне на них наплевать», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что уехавший из США после победы Трампа Том Хэнкс вернулся спустя 2 дня.