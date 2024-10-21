«Пускай сами поют»: Басков отреагировал на предложение ввести лимит на гонорары артистов

Певец Николай Басков возмутился предложением о введении лимита на гонорары. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистов, которые выплачиваются за счет бюджета. Николай выступил против этого и предложил депутатам начать выступать.

«Вот пускай они поют! Сами», — высказался артист.

Басков отметил, что тратит много денег на организацию концертов. По словам артиста, государство не участвует в финансировании его шоу.

«Я все заработал сам. Как знаете, во всем. Говорят: «Надо развивать промышленность, надо развивать сельское хозяйство». Так культуру тоже надо развивать!» — резюмировал Басков.

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