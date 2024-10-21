Певица Любовь Успенская впервые отреагировала на заявление дочери об изнасиловании медбратом

Адвокат Елена Сенина раскрыла реакцию певицы Любови Успенской на заявления дочери Татьяны Плаксиной об изнасиловании в реабилитационном центре. По словам юриста, артистка в шоке.

В начале октября в СМИ появились новости о пропаже Татьяны Плаксиной. Ее мать вышла на связь с поклонниками и рассказала, что, вернувшись с гастролей, не обнаружила дочь дома. Предполагали самое страшное, что ее могли похитить. Однако, как недавно заявила звездная наследница, она сама совершила побег и уехала в Израиль.

Татьяна дала интервью программе «Ты не поверишь!» и поделилась, что жила с матерью как в золотой клетке. По ее словам, ее заставляли выступать и принимать успокоительные. Кроме того, она рассказала, что подверглась изнасилованию в реабилитационном центре, в который ее поместила мать, и Успенская об этом якобы знала, но ничего не предприняла.

«Она шоке, и еще в каком!» - рассказала адвокат и подруга Любови Залмановны Сенина о реакции певицы на заявления дочери.

Юрист уверена, что интервью Татьяна дала в измененном состоянии. По ее словам, нашлись те, кто воспользовался «болезнью» Плаксиной.

«Очевидно, что, если Таня смогла добраться до съемочной студии, выйти на связь, то она и могла бы онлайн подать все обращения в правоохранительные органы, если бы в отношении нее совершались преступления. Вывод прост», - поделилась Сенина с Kp.ru.

Ранее актриса Яна Поплавская высказалась о скандале с дочерью Любови Успенской.