Пухлые губы, «поплывшие» скулы и длинный нос: как выглядит Пугачева после последней пластики

Недавно в Сети распространились слухи, что певица Алла Пугачева решила воспользоваться услугами пластического хирурга и подкорректировать свою внешность. Фанаты были уверены, что Примадонна что-то сделала с овалом лица, а также увеличила губы. И вот на днях после всех этих сообщений артистка вышла в свет, продемонстрировав аудитории явные изменения в лице.

Алла Борисовна не пропускает ни одного культурного мероприятия в Израиле, и концерт Максима Леонидова не стал исключением. Вокалистка появилась на публике в черном костюме и с прямыми волосами. От поклонников она не скрывалась, поэтому многие смогли сделать «честные» фото Пугачевой вблизи. Эти снимки довольно быстро разлетелись по Интернету.

Теперь пользователи активно обсуждают, как изменилась певица. Причем не в лучшую сторону. Аудитория отметила, что у Аллы Борисовны «поплыли» скулы, увеличились губы, заострился нос, но при этом никуда не ушли морщины. После новых кадров мало у кого остались сомнения, что исполнительница все-таки сделала себе несколько уколов красоты. Однако официального подтверждения этому как не было, так и нет.