Пугачеву могут посадить на пять лет за восхваление Дудаева

Певице Алле Пугачевой грозит уголовное преследование из-за высказываний о Джохаре Дудаеве. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой может быть возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Санкции этой статьи предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

Поводом стали слова, сказанные Пугачевой в одном из недавних интервью. В нем певица назвала Дудаева «порядочным человеком» и высказала о нем другие положительные суждения. В этих словах усмотрели признаки оправдания террористической деятельности.

Ранее с иском к Пугачевой уже обратился адвокат Александр Трещёв, требуя взыскать с артистки 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда. По его мнению, высказывания певицы оскорбляют ветеранов боевых действий.

Сама Пугачева после скандала, вызванного интервью, написала в соцсетях, что у нее пропал «минутный порыв говорить».

Ранее мы писали о том, что Никита Пресняков отреагировал на слова Пугачевой после интервью.