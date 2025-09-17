Певец Никита Пресняков отреагировал на слова Аллы Пугачевой после интервью

Певец Никита Пресняков отреагировал на откровенное интервью бабушки Аллы Пугачевой. Молодой человек поддержал родственницу, которая пожалела о том, что решилась на многочасовой разговор. На это обратило внимание издание «7Дней.ru».

На прошлой неделе вышло первое после отъезда из России интервью исполнительницы хита «Миллион алых роз». Пугачева высказалась на многие темы, назвала брак с Киркоровым фиктивным, поддержала террориста Дудаева и заявила, что родина ее «предала». После разгоревшегося скандала она оставила в личном микроблоге запись о том, что в ближайшее время не хочет больше громко о чем-то признаваться.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь», — написала Пугачева.

В комментариях некоторые не поддержали артистку. Отметился и внук певицы, которого она открыто называла «очень талантливым человеком». Никита тоже покинул Россию и объявил о разводе с женой, которая вернулась в страну.

Пресняков поддержал Пугачеву «лайками», а его мать Кристина Орбакайте оставила под записью звезды смайлик в виде красного сердца.

Ранее мы писали о том, что друг Пугачевой уличил ее во лжи после слов о фиктивном браке с Киркоровым.