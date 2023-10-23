Пугачева забрала детей и покинула Израиль вслед за мужем: куда направилась Примадонна

Певица Алла Пугачева уехала из Израиля, взяв с собой детей – Лизу и Гарри. В окружении артистки рассказали, где она проведет ближайший год. Об этом пишет Kp.ru.

По данным источника, звезда отправилась на Кипр. Она собирается провести там ближайший год. Такое решение Примадонна приняла якобы из-за неспокойной обстановки в Израиле, где она жила с семьей в роскошном особняке.

На Кипре у Пугачевой есть вилла на берегу моря. Она приобрела ее еще в 2017 году за более чем два миллиона долларов. Автоматически женщина получила гражданство этой страны. Паспорта есть и у ее детей.

В последнее время все чаще появляется информация о плохом самочувствии звезды. СМИ пишут, что она ни с кем не общается, еле ходит, а у ее дома в Израиле даже видели машину скорой помощи. По слухам, у нее обострились проблемы с сердцем. Но сама Алла Борисовна никак не комментирует слухи.

Ранее мы писали о том, что Александр Васильев публично отрекся от Аллы Пугачевой. Историк моды заявил, что действительно виделся с ней в Юрмале, но это ничего не значит.