«Мы никак не связаны»: Александр Васильев публично отрекся от Аллы Пугачевой

Историк моды Александр Васильев признался, что, несмотря на ранее теплые отношения, сейчас с певицей Аллой Пугачевой его ничего не связывает. Он заявил, что действительно виделся с ней в Юрмале, но это ничего не значит.

К стилисту у СМИ сейчас повышенное внимание, так как совсем недавно стало известно, что его не пригласили в перезапуск программы «Модный приговор», в которой он работал много лет. Многие подозревают, что на решение создателей проекта повлияли связи экс-ведущего с Примадонной, которая переехала из России в Израиль. Однако сам Александр это опроверг, сообщив, что в принципе уже не общается с Аллой Борисовной.

«Абсолютная чушь! Мы никак не связаны с Аллой, не перезваниваемся, не переписываемся. Да, мы встречались летом в Юрмале. Я был очень рад ее видеть: Пугачева прекрасно выглядит. Но она не находится в кругу моих близких друзей и подруг», - рассказал модный критик mk.ru.

По словам Васильева, «Модный приговор» он покинул еще два года назад, когда его поставили на паузу. Тогда он занялся поиском новых занятий и нашел работу во многих городах Европы. Он читал лекции, проводил конференции и модные выставки.

Ранее дочь Валентина Юдашкина рассказала о диалоге с Аллой Пугачевой на похоронах модельера.