Экс-солист «АукцЫона» Рогожин рассказал, как едва не погиб во время концерта

Экс-солист группы «АукцЫон» Рогожин рассказал, как едва не погиб во время концерта. Об этом сообщает «Абзац».

Рок-музыкант Сергей Рогожин, который пел в группах «АукцЫон» и «Форум» рассказал о самом экстремальном концерте в его жизни, который прошел в Новороссийске.

По словам Рогожина, сцена была установлена на открытом воздухе, рядом с побережьем.

«Все выступали на фоне огромного экрана-задника, на который проецировались всякие инсталляции. Неожиданно подул шквалистый ветер со стороны моря. И этот экран начал срабатывать как парус. Сцену с музыкантами чуть не перевернуло», — рассказал он.

В итоге концерт срочно пришлось останавливать. Музыкант также рассказал, что не любит выступать в мае в Санкт-Петербурге из-за непредсказуемой погоды в городе.

«У нас в это время погода такая, что одновременно нужно брать с собой солнечные очки, лыжи, ласты, коньки и зонтик. Один раз я попал под снег с градом, лет шесть назад», — заявил он.

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