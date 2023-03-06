Пугачева в Израиле получила важную посылку за 3 миллиона: форма ящика напоминает гроб

73-летняя Алла Пугачева в последнее время вызывает у фанатов все больше вопросов. Перебравшись еще осенью прошлого года в Израиль, певица перестала часто выходить на связь с подписчиками блога, а увидеть ее могли только на светских мероприятиях за границей. Именно поэтому каждый выход в свет Примадонны стал рассматриваться буквально под лупой. И внешность артистки весьма беспокоит поклонников уже не первый месяц.

Сама Пугачева ухудшение состояния здоровья отрицает, но ее новые фотографии и видео доказывают, что проблемы все же имеются. Аллы Борисовна стала с трудом передвигаться, а также можно заметить, что у нее опухают конечности. Так, недавно пользователи разглядели что-то похожее на опухоль на руке вокалистки. По слухам, у исполнительницы могут быть проблемы с суставами. Но подтверждений этому не поступало.

Недавно же в Сети вновь заговорили о плачевном состоянии Примадонны. Выяснилось, что в ее дом в Израиле доставили посылку, имеющую продолговатую форму, словно гроб. Однако это, к счастью, не он, а гипербарическая барокамера, которую Алла Борисовна приобрела еще в 2022 году. За оздоровление певица заплатила 3 миллиона рублей и доплатила еще 600 тысяч за доставку. По мнению специалистов, этот аппарат может поставить на ноги любого.

Для того, чтобы получить целебный эффект, пациенты должны спать в барокамере, в ней под воздействием особого давления кислород усваивается гораздо быстрее. Благодаря этому чувствуется легкая эйфория, а один час отдыха заменяет около пяти часов обычного сна.

Правда, посылка шла до Пугачевой довольно долго. Сначала она застревала на таможне, затем артистка не смогла принять доставку, так как была не в Израиле. И в итоге шла барокамера чуть больше двух месяцев. Сейчас же устройство уже находится в доме певицы, и она может начать курс лечения.

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