«Алле уже не надо петь»: Пугачеву направили выступать в дом престарелых

Кристина Орбакайте, наконец, представила поклонникам новую песню, выход которой уже давно обсуждался в СМИ. Дело в том, что трек артистка посвятила своей матери Алле Пугачевой, о которой предпочитала не говорить почти год из-за ее скандальных высказываний. Однако теперь она решила прервать молчание заявлением: «Алла будет петь».

На новую композицию почти сразу отреагировала Яна Поплавская. В личном Телеграм-канале патриотично настроенная актриса раскритиковала Орбакайте и призвала оставить Примадонну в покое. По ее мнению, ей уже давно не нужно петь, а только отдыхать. А если и показывать таланты, то перед мужем и детьми или… в доме престарелых.

«Алла будет петь... В доме престарелых?! Ну или Кристине, внукам и детям Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ) дома перед сном. Имейте совесть, Алле уже не надо петь. Ей нужно отдыхать», - написала Яна Поплавская.

Также артистка отметила, что «спиногрызам» нужно отстать от пожилой женщины и самим зарабатывать себе на жизнь. Поплавская считает, что дочь Примадонны все еще продолжает «выезжать» за счет матери, а ведь ей уже нужен отдых, а не работа на износ. «Зарабатывайте сами, а мать отправьте на заслуженный отдых», - заключила Яна.

Ранее было названо условие, при котором Алла Борисовна сможет вернутся в Россию.