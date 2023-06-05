Пугачева спит с Галкиным* в разных комнатах: певица поразила публику откровенным признанием

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) спят в разных кроватях и даже комнатах. Причину этого артистка раскрыла в беседе с актером Олегом Меньшиковым.

Известно, что в замке в деревне Грязь у Примадонны была отдельная спальня. Она оборудована так, как хотела певица.

В спальне Пугачева уединялась для отдыха и ночевала. Галкин* находился в своей комнате, поэтому супруги не беспокоят друг друга.

В разговоре с Меньшиковым артистка неожиданно призналась, в чем дело. «Я всегда со своими мужьями в разных комнатах спала, так всю жизнь было», - рассказала она.

Говоря о замке в Грязи певица отмечала, что в доме все продумано. В особняке выделены комнаты для дочери Пугачевой Кристины Орбакайте, внуков, для детей, самой артистки и ее мужа.

Ранее мы писали о реакции Пугачевой на отказ суда снять статус иноагента с Галкина*. Оказалось, что звездная пара надеялась на положительное решение.

*Признан иноагентом на территории РФ