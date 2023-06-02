«Надеялись»: реакция Пугачевой на решение суда Москвы стала известна всем

Близкие к певице Алле Пугачевой люди рассказали о ее реакции на решение суда Москвы по иску о снятии статуса иноагента с супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Напомним, Замоскворецкий суд не удовлетворил требования истца.

Источники, близко знакомые с Примадонной, рассказали, что отказ не станет шоком для звездной пары.

«Конечно, и Галкин*, оставшийся иноагентом, и Алла Борисовна надеялись на удовлетворение просьбы о снятии статуса, иначе и не подавали бы в суд, но они также допускали, что получат отказ», - сказали собеседники сайту mk.ru.

Несмотря на вынесенное решение, Пугачева не откажется от поездок в Россию. В целом судебное решение не повлияет на образ жизни артистов.

Напомним, на суде 2 июня Галкин* не присутствовал – его интересы представлял адвокат. Защитник утверждал, что высказывания юмориста являются сатирой, а сам он не политический деятель.

Ответчики не согласились со словами адвоката. Они настаивали, что слова артиста эстрады на концертах доказывают его участие в политической деятельности. На заседании показали несколько фрагментов его заграничных концертов. После анализа аргументов сторон суд принял решение не исключать юмориста из реестра иноагентов.

*Признан иноагентом на территории РФ