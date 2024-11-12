Пугачева публично оскорбила Гурченко: вот, что она сказала

Певица Алла Пугачева публично оскорбила актрису Людмилу Гурченко. Воспоминаниями об этом поделился актер Стас Садальский.

Он рассказал, что много лет назад Примадонна давала сольный концерт в Санкт-Петербурге и «публично оскорбила Людмилу Марковну, сказав, что скоро уйдет со сцены в отличие от «какой-то Гурченко».

По словам артиста, певица кривлялась и задирала ноги, корчила гримасы, стараясь изобразить Гурченко. Пугачева в очередной раз показала, что была высокого мнения о себе. Она говорила: «Что же вы без меня будете делать. Я же у вас одна… Я до старости лет петь не собираюсь… Я не собираюсь петь, как какие-то Гурченко с Моисеевым «Петербург-Ленинград».

Садальский отметил, что потом Примадонна помогла похоронить певца Бориса Моисеева, «но с Гурченко проститься не пожелала».

Артист не стал скрывать – между Гурченко и Пугачевой был конфликт. Его причина – в давней ссоре артисток.

Когда-то Пугачева пригласила Гурченко поучаствовать в шоу «Сюрприз для Аллы Борисовны», но однажды поступила «некрасиво». После поздней репетиции певица оставила Гурченко на улице – сама на лимузине уехала со съемок, рассказал Садальский в своем Telegram-канале.

Ранее телеведущая Кира Прошутинская раскрыла отношение Гурченко к певице. По ее словам, актриса ценила Пугачеву.