Пугачева поздравила с наградой вступившего в ВСУ лидера «Океана Эльзы» Вакарчука

Уехавшая из России Алла Пугачева поздравила лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, вступившего в 2022 году в ВСУ, с получением госнаграды.

Как пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь», в личном блоге музыкант похвастался медалью «Национальная легенда Украины», которую ему вручил президент Владимир Зеленский.

В комментарии внезапно пришла исполнительница хита «Миллион алых роз» и написала: «Заслужил! Браво!»

После этого жители Украины обрушились на Пугачеву с критикой и назвали ее «идиоткой». Как отмечает канал, брат Вакарчука работает в ТЦК во Львове и занимается насильной мобилизацией мирных жителей.

Напомним, марте 2022 года Святослав Вакарчук заключил контракт с ВСУ и был направлен во Львовскую областную военную администрацию. Он служил в должности офицера по морально-психологической поддержке.

В июле 2024 года появились сообщения о том, что музыкант подал электронную декларацию об увольнении с воинской службы.

Ранее сообщалось, что лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука не пустят в Россию.