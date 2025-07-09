Лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука не пустят в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник журналистов в правоохранительных органах рассказал, что музыкант Святослав Вакарчук, который является лидером украинской рок-группы «Океан Эльзы», вряд ли попадет в Россию.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Напомним, Святослав Вакарчук служит в Вооруженных Силах Украины в должности офицера по морально-психологической поддержке. Он был мобилизован в марте 2022 года. Вакарчук также продолжает выступать с концертами в поддержку украинских военных.

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