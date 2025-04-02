Чувствуется кощунство: продюсер Дзюник резко высказался о новых песнях Пугачевой

Алла Пугачева выпустила две новые песни, посвященные героям Великой Отечественной войны. Продюсер Леонид Дзюник считает, что композиции Примадонны не отличаются искренностью.

По мнению Дзюника, новые военные песни народной артисткой наполнены фальшью и лишены тепла. Продюсеру сложно было ими проникнуться при прослушивании.

«Понимаешь, сколько было гадостей, что представляет собой этот человек. Даже можно в какой-то момент почувствовать кощунство», — заявил он в разговоре с aif.ru.

Продюсер считает, что в предыдущих композициях была действительно искренняя подача, а в этих ее нет. При этом слушатели привыкли именно к душевности в творчестве знаменитости.

Звезда покинула Россию с супругом и детьми в 2022 году, когда началась спецоперация на Украине. Сначала они обосновались в Израиле, а после на Кипре. Периодически звездное семейство замечали в Юрмале, где у Пугачевой есть дом.

Напомним, Алла Пугачева выпустила две песни про героев Великой Отечественной войны: «Поцелуй войны» и «Мамы». Музыку для них написал композитор Андрей Мисин.