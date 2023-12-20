Пугачева открыто поддержала вернувшегося в Россию внука и подверглась критике

Певица Алла Пугачева открыто поддержала внука Дени Байсарова, который вернулся в Россию и посетил сразу два мероприятия вместе с матерью Кристиной Орбакайте. Звездная семья появилась на «Премии Шок — 10 лет» в театре Аллы Духовой и затем на новогодней вечеринке Hello. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Появление наследника артистов привлекло внимание прессы, так как последние два года журналисты ничего о нем не слышали. Байсаров предпочел не комментировать детали своего неожиданного возвращения, вызвав тем самым интерес и вопросы публики.

Примечательно, что Алла Пугачева выразила поддержку внуку, поставив «лайк» на совместное фото Кристины Орбакайте с сыном. Это вызвало противоречивые мнения среди фанатов, многие из которых считают позицию артистки лицемерной. Некоторые отметили, что уехавшая Примадонна сама отвернулась от страны, но поддерживает близких, вернувшихся в Россию в поисках развлечений и доходов.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя певица Алла Пугачева изменила внешность ради поездки в Израиль. Звезда вернулась в Израиль, чтобы поздравить с 70-летием музыканта Андрея Макаревича* (Признан иноагентом на территории РФ). Ради этого события артистка привела себя в порядок и поразила поклонников внешним видом.

В соцсетях Примадонна опубликовала фотографию, на которой запечатлена крупным планом. Она сделала селфи в черной шляпе с вуалью. Образ дополнила массивная золотая цепь на шее.