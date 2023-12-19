74-летняя певица Алла Пугачева изменила внешность ради поездки в Израиль

Певица Алла Пугачева вернулась в Израиль, чтобы поздравить с 70-летием музыканта Андрея Макаревича* (Признан иноагентом на территории РФ). Ради этого события артистка привела себя в порядок и поразила поклонников внешним видом.

В соцсетях Примадонна опубликовала фотографию, на которой запечатлена крупным планом. Она сделала селфи в черной шляпе с вуалью. Образ дополнила массивная золотая цепь на шее.

«Будем гулять «Пока не меркнет свет, пока горит свеча», — подписала снимок Пугачева.

На юбилейном концерте лидера «Машины времени» Алла Борисовна появилась в сопровождении мужа, шоумена Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ).

Среди гостей также были замечены эмигрировавший в Израиль музыкант Максим Леонидов и латвийская певица Лайма Вайкуле. Примадонна страстно обнималась с коллегами по сцене и чувствовала себя великолепно.

Поклонники 74-летней артистки отметили, что она изменилась в лучшую сторону за последние месяцы, несмотря на слухи об ухудшении здоровья. Многие отметили профессиональную работу стилистов и гримерой Пугачевой, а также заметили фотошоп, с помощью которого артистке придали моложавый вид, чтобы соответствовать 47-летнему мужу, сообщает портал TV Center.ru

Ранее мы писали, что пользователи Сети обвинили Аллу Борисовну в «подлости и вакханалии в тяжелые времена» и призвали «иметь совесть». Кроме того, Макаревича* комментаторы назвали предателем.

*(Признаны иноагентами на территории России)