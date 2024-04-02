«Пугачева оказывает влияние»: названа причина аншлагов Кристины Орбакайте в Израиле
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Аншлаги певицы Кристины Орбакайте в Израиле связаны с влиянием матери, артистки Аллы Пугачевой. Соответствующее мнение высказал журналист, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.
«Пугачёва не заставляет израильтян покупать билеты, но, безусловно, оказывает влияние на восприятие Орбакайте», - сказал Полупанов изданию «Абзац» и отметил, что не удивлен аншлагу в Израиле.
Обозреватель указал, что там проживает «огромная русскоязычная диаспора», которая пополнилась за счет уехавших из страны россиян.
По мнению Полупанова, в России родственная связь, наоборот, мешает Орбакайте. Он признался, что вместо Орбакайте выбрал бы «более сильную вокалистку». У певицы слабый голос, она не танцует, как в молодости, отметил Полупанов.
Музыкальный обозреватель добавил, что в России у Орбакайте нет будущего. С частными выступлениями могут быть сложности, так как обеспеченные люди не захотят получить «шлейф токсичности от Орбакайте».
Издание отмечает, что певица выступит в четырех городах Израиля. Концерты состоятся в конце июня. Билетов на них уже почти нет. При этом тур Орбакайте в России практически полностью отменился.
Ранее сообщалось, что ее могут признать иноагентом вслед за Пугачевой.