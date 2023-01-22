Пугачева обживается на «израильской Рублевке»: певица покупает замок и ведет детей в частную школу

Алла Пугачева вместе с детьми сейчас находится в Израиле в доме у брата своего мужа. Пытаясь обустроиться, певица выбирает школу детям и новый особняк.

По предварительным данным, двойняшки Лиза и Гарик Галкины начали ходить в частную школу, где занятия проходят на русском языке. На учебу их возит личный водитель. Однако Пугачева планирует в скором времени переводить детей во французскую школу. Для этого детям необходимо получить иврит.

В среднем программа частной школы стоит в Израиле 600 тысяч рублей за год. Пугачева также планирует приобретение роскошного дома для переезда всей семьи.

Ранее мы писали, что особняк Пугачевой в деревне Грязь уйдет с молотка.