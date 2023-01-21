Ничего не получат: особняк Пугачевой и Галкина* уйдёт с молотка

Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным* проживает сейчас в Израиле. Не собираясь в ближайшее время возвращаться в Россию, супруги начали продавать свой замок в Подмосковье – деревне Грязь.

Однако судьба артистов принимает жесткие обороты. Они могут остаться без денег и особняка. Его выставят на торги, пояснил председатель центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

По словам специалиста, такую роскошь сможет позволить себе «такой же перец, который чего-то там наворовал».

Есть вероятность, что деньги, вырученные с торгов за замок, пойдут на благотворительность.