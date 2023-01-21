16:58, 21 января 2023
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Ничего не получат: особняк Пугачевой и Галкина* уйдёт с молотка
Стала известна судьба замка Пугачевой и Галкина*.
Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным* проживает сейчас в Израиле. Не собираясь в ближайшее время возвращаться в Россию, супруги начали продавать свой замок в Подмосковье – деревне Грязь.
Однако судьба артистов принимает жесткие обороты. Они могут остаться без денег и особняка. Его выставят на торги, пояснил председатель центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов.
По словам специалиста, такую роскошь сможет позволить себе «такой же перец, который чего-то там наворовал».
Есть вероятность, что деньги, вырученные с торгов за замок, пойдут на благотворительность.
- решением Минюста РФ признан иностранным агентом
Источник фото:freepik
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: