Пугачева не собирается приезжать в Россию ради корпоративов

Распространившаяся в СМИ информация о предстоящих корпоративах певицы Аллы Пугачевой в России не соответствует действительности. Об этом «Абзацу» сообщил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

«Я пообщался с людьми, с которыми Пугачева сохраняет хоть какую-то связь, и они говорят, что она выступать в России не собирается», - заявил Полупанов.

По словам журналиста, «тайный приезд» артистки в Россию также невозможен, поскольку обязательно найдется человек, который сможет зафиксировать ее возвращение в страну. Вдобавок он выразил сомнения в том, что появившиеся сообщения о гонораре в 46 млн рублей за выступление Примадонны на частном мероприятии являются правдой.

Известно, что в начале 2022 года Пугачева вместе с семьей переехала в Израиль, после чего трижды приезжала на родину на короткое время. Крайний визит певицы в Россию состоялся в начале ноября – тогда она записала несколько песен на студии в Твери, спровоцировав тем самым слухи о возможном участии на частных мероприятиях в стране.

Ранее актер Станислав Садальский выступил в защиту Аллы Пугачевой, назвав ее критиков «бздунами».