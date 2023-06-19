Пугачева не поздравила в соцсетях мужа, о котором еще недавно выкладывала нежные посты

Певица Алла Пугачева не поздравила супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) с днем рождения в соцсетях. Еще недавно Примадонна выкладывала нежные посты о муже, но только не в важный для него день.

На отсутствие публикаций обратил внимание сайт PROZVEZD.

Издание отмечает, что Галкин* мог неслучайно остаться на 47-летие без поздравления певицы. Ходят слухи, что в семье есть серьезные проблемы.

Пугачева в последнее время редко появляется на фото в аккаунте мужа. В окружении юмориста говорят, что артистка хочет вернуться с детьми в Москву, но, якобы, супруг не согласен.

Ранее певец Филипп Киркоров категорично высказался по поводу Галкина*. Он заявил, что последний муж Пугачевой его «меньше всего в этой жизни интересует». Киркоров рассказал, что и с бывшей супругой нет связи более пяти лет. Ему ничего неизвестно ни про саму певицу, ни про ее семью.

*признан иноагентом на территории РФ