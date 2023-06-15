«Меня меньше всего интересует»: Филипп Киркоров прекратил общение с Аллой Пугачевой

Певец Филипп Киркоров категорично высказался по поводу последнего мужа артистки Аллы Пугачевой юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Он заявил, что этот человек «меньше всего интересует».

Ответ Киркорова по поводу статуса иноагента у юмориста привел Telegram-канал SHOT.

«Меня интересует мой статус, мое имя и то, что я делаю в этой стране. А все, что делает и говорит Максим Галкин*, меня меньше всего в этой жизни интересует», - сказал Киркоров, сделав акцент на своем отношении к юмористу.

Певец попутно раскрыл еще одну правду: выяснилось, что с Примадонной он не общается больше пяти лет. Более того, артисту неизвестно, где находится бывшая жена.

«Я знаю, что она уехала и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже больше пяти лет. Поэтому мне ничего не известно ни про нее, ни про ее семью», - сказал Киркоров, назвав Пугачеву «замечательной певицей» и «легендой нашей страны».

Ранее мы писали, что музыкант завел Telegram-канал и назвал его «Примадонн». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

*признан иноагентом на территории РФ