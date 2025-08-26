Пугачева может лишиться товарного знака «Алла Борисовна» в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Алла Пугачева владеет правами на товарный знак «Алла Борисовна» в России. Под этим брендом певица может производить одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак и многое другое. Также Пугачева может оказывать с этим товарным знаком услуги по организации путешествий и предоставлению образования.

Согласно базе Роспатента, впервые бренд «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Певица продлевала срок его действия последний раз в 2016 году — он действителен до 25 апреля 2026 года. В случае, если Пугачева не сделает этого вновь, в 2026 году она лишится товарного знака.

