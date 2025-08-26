Аллу Пугачеву назвали «звездой мирового уровня» во время шоппинга в Латвии

Певица Алла Пугачева посетила один из магазинов одежды в Латвии, после чего ее назвали «звездой мирового уровня». В бутике поблагодарили артистку за выбор одежды именно у них.

Одна из сотрудниц латвийского магазина опубликовала свежее фото с Аллой Борисовной. Она рассказала, что Примадонна купила новый свитер.

«Нас посетила звезда мирового уровня – Алла Пугачева! <…> Теперь мы точно знаем: наш магазин – это место, где стиль выбирают не только ценители качества, но и легенды мировой сцены», - написала работница бутика в Сети.

Отметим, что в Латвии Алла Пугачева проводит каждое лето из-за проблем со здоровьем. У певицы больное сердце, поэтому она тяжело переносит жару, а в Юрмале для нее самый благоприятный климат. Предположительно, после Примадонна уедет обратно на Кипр или же в Израиль. Из России артистка уехала еще в 2022 году.

