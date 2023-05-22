«Пугачева меня приглашала»: Анастасия Волочкова в трусах сделала неожиданное заявление

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова вновь заставила говорить о себе. После скандала с ее бывшим ухажером, который избил жену, все внимание публики приковано к танцовщице. На днях она опубликовала видео, на котором позировала в трусах. Неожиданно для всех звезда упомянула в своей речи Аллу Пугачеву.

Артистка напомнила поклонникам, что кроме громких историй, поездок на Мальдивы и многочисленных романов, также занята творчеством. Она сняла видео в гримерке перед выходом на сцену. Блондинка не постеснялась позировать на кадрах в ярко-зеленых трусах, чем вызвала критику пользователей Сети. Волочкова разговорилась и произнесла имя Примадонны, которое часто мелькает в скандальных заголовках.

«Вот знакомая гримерочка. Мы ее сегодня с Танюшей Тузовой делим. Вот, в ней я была, когда Алла Борисовна Пугачева меня приглашала для участия в своем юбилейном спектакле. Так приятно», – поделилась мыслями балерина.

Подписчики не смогли высказаться в личном микроблоге теледивы, так как она закрыла комментарии. Обычно Анастасия не скрывается от поклонников и иногда даже отвечает им в соцсетях. Что заставило звезду отстраниться от публики, пока непонятно. Возможно, она не хочет получать сообщения о своем бывшем избраннике Сергее.

Ранее мы писали о том, как Сергей Кузнецов избил нынешнюю супругу до такой степени, что она попала в реанимацию. Волочкова была в шоке от таких новостей. Она заявляла, что в их отношениях никакого насилия со стороны Кузнецова не было. Зимой она купила путевку на Мальдивы и пригласила Сергея. Там они «много занимались спортом, плавали и веселили всех вокруг».