«Мы особо не общались после Мальдив»: как вел себя избивший жену Кузнецов с балериной Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, было ли насилие со стороны бывшего мужчины Сергея Кузнецова по отношению к ней. Напомним, экс-избранник избил супругу до такой степени, что она попала в реанимацию.

Как выяснил сайт mk.ru, взаимоотношения Кузнецова и Волочковой складывались совершенно иначе. Они познакомились на программе «Давай поженимся»: мужчина пришел выбирать невесту, а ушел с балериной. Оба на тот момент были свободны. Вместе пара встретила Новый год – мужчина со своим сыном приехал к Волочковой домой.

Знаменитость заявляет, что никакого насилия со стороны Кузнецова не было. Зимой она купила путевку на Мальдивы и пригласила Сергея. Там они «много занимались спортом, плавали и веселили всех вокруг».

Волочкова призналась, что он «практически пылинки сдувал»: мужчина не давал ей налить стакан воды, все делал сам.

«После возвращения мы уже особо не общались, так как изначально была договоренность, что наши романтические отношения — это на период пребывания на Мальдивах», - раскрыла подробности Волочкова.

Жену Кузнецова она не знала – более того, балерина была уверена, что в семье все нормально. Однако во время недавнего пребывания на Мальдивах Волочковой позвонил бывший мужчина и признался, что разводится. Он предложил встретиться.

На это балерина ответила: «Поскольку у меня уже свои отношения, я с ним могу сейчас встретиться только по-дружески».

Ранее мы писали, что Кузнецов избил жену в квартире до полусмерти и сбежал из дома. Скорую и полицию вызвали соседи.