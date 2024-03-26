Пугачева, Хаматова, Макаревич*: почему уехавшие из России артисты не поддержали жертв теракта в «Крокусе»

Страшная трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни более 130 человек. В память о погибших россияне организовали мемориал рядом со сгоревшим зданием. На него приходили не только простые граждане, но и звезды шоу-бизнеса. Правда, не все артисты выразили сострадание. Не высказались о теракте Алла Пугачева, Чулпан Хаматова и лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ). Народный артист РФ Юрий Назаров объяснил, почему сбежавшие за границу знаменитости отвернулись от своей страны в трагический момент.

После трагедии выразил соболезнования Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), но его жена Алла Пугачева никак не высказалась о произошедшем. Это вызвало шквал негодования у россиян, которые долгое время уважали Примадонну и слушали ее песни.

Промолчала о трагедии и Чулпан Хаматова, уехавшая в Латвию с начала специальной военной операции.

Никак не отреагировал на случившееся в «Крокусе» и Андрей Макаревич*, который сейчас находится в туре в США.

«Так было всегда. И во время войны существовали предатели. Они люди тёмные и неграмотные, поэтому легко поддаются иностранному влиянию. Мир, считающий себя цивилизованным, на самом деле не такой», — цитирует звезду фильма «Звезда Санникова» Абзац.

Он назвал артистов «не самой разумной частью общества». В основном они, считает Назаров, «кривляки», а нормальные люди среди знаменитостей встречаются крайне редко. Артист призвал перестать слушать всяких Макаревичей*.

Ранее шоумен Максим Галкин* выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Однако уехавшего из России юмориста обвинили в неискренности, так как он намеренно оставил открытыми комментарии, в которых пользователи начали оставлять антироссийские высказывания.

*(признан иноагентом на территории РФ)