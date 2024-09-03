Новым владельцев квартиры Михаила Шаца* в Петербурге стал бывший вице-губернатор

Новым владельцев квартиры Михаила Шаца* (признан иноагентом на территории РФ) в Петербурге стал бывший вице-губернатор. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трехкомнатную квартиру Михаила Шаца* в Санкт-Петербурге, которую юморист пытался продать сначала за 40 млн рублей, а потом снизил цену до 33 млн рублей, приобрел бывший вице-губернатор Ленобласти Георгий Богачев.

Журналисты сообщили, что Богачев более 30 лет занимается строительным бизнесом — он возглавлял Союз строительных организаций Ленинградской области и координировал «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу.

Георгий Богачев занимал пост вице-губернатора Ленобласти с июня 2012 года по 2015-й. Известно, что бизнесмен женат, у него двое детей.

Ранее мы писали о том, что шоумен Михаил Шац* выставил на продажу квартиру в Москве за 100 млн рублей.

*признан иноагентом на территории РФ.