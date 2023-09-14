«Пугачева – это на класс ниже»: Прохор Шаляпин сравнил Примадонну и покойную Людмилу Зыкину

Певец Прохор Шаляпин сравнил двух артисток – Аллу Пугачеву и покойную Людмилу Зыкину. Он считает, что Примадонна «на класс ниже» коллеги.

Об этом Шаляпин сказал в интервью News.ru.

«Алла Борисовна — это все-таки на класс ниже по значимости», - сказал исполнитель и отметил, что, по его мнению, Зыкина сделала для русской культуры больше.

Шаляпин рассказал: общие знакомые вспоминали, как Зыкина плакала из-за того, что ее не приглашали на концерты и не давали певице нигде выступить.

«В то время у нас везде была Пугачева», - говорит музыкант.

На вопрос, стало ли у оставшихся в России артистов больше возможностей в связи с отъездом некоторых коллег за границу, Шаляпин сказал: ничего не изменилось.

«Как не давали сцену, так и не дают», - признался певец.

Он сообщил, что пытался по-разному продвигаться на российской сцене. Так, продюсер Виктор Дробыш не стал им заниматься. В итоге певец пошел другим путем – через ток-шоу. Если бы не участие в программах, певца давно бы забыли, не скрывает Шаляпин. Его возмущают «двойные стандарты» в отечественном шоу-бизнесе.

«Так и скажи, что «заплатили за этого, а за тебя не занесли, поэтому я и не стал тобой заниматься», - обратился Шаляпин к музыкальным продюсерам.

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