Пугачева благословила: Анастасия Волочкова подготовила сюрприз на свадьбу дочери

Анастасия Волочкова приготовила необычный подарок на свадьбу своей дочери Ариадны. После первого тоста танцовщица исполнит песню Аллы Пугачевой «Мне нравится, что Вы больны не мной» на стихи поэтессы Марины Цветаевой. Звезда получила личное разрешение от Примадонны на исполнение этой композиции.

Балерина призналась, что до сих пор поддерживает теплые отношения с уехавшей из России исполнительницей хита «Арлекино». Волочкова вспомнила, как сама проходила времена больших гонений, имея в виду увольнение из Большого театра. Анастасия не упомянула политические высказывания Примадонны, а лишь рассказала о личном отношении певицы к ней.

«Алла Борисовна, кроме добра, мне ничего не делала», - заключила знаменитость в разговоре с 78.ru.

26 апреля 19-летняя дочь Волочковой от Игоря Вдовина Ариадна выходит замуж за возлюбленного Никиту. Балерина призналась, что пара уже расписалась и тайно обвенчалась несколько дней назад. Теперь им предстоит отметить это событие в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Анастасия рассказывала, что очень нервничает перед свадьбой Ариадны.