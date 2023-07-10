Публика не скоро увидит Диану Гурцкую: брат певицы объявил о ранее не известных планах

45-летняя певица Диана Гурцкая приостановила концерты. О ранее не известном решении артистки сообщил брат Роберт, который является организатором выступлений.

По его словам, Гурцкая планировала дать много концертов. После смерти мужа их отменили: одни площадки сделали это, другие оставили рекламу и не объявили о переносе.

«По поводу ближайших выступлений абсолютно ничего не известно. Я не знаю, и Диана сама ничего не знает», - сообщил Роберт Гурцкой изданию «Абзац».

Напомним, певица должна выступать 1 сентября на концерте в Кремле, посвященном Дню знаний. Еще одно большое выступление было запланировано на 8 сентября в Санкт-Петербурге.

В конце июня певица Алена Кравец рассказала об «ужасном» состоянии Гурцкой. Она сообщила, что артистке «очень тяжело». Из-за трагедии в семье Гурцкая отменила праздник в честь дня рождения, который планировала отметить шумно. По словам Кравец, смерть мужа – вторая большая утрата в жизни исполнительницы. В начале карьеры Гурцкая потеряла мать.